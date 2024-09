Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Streit an Bussteig - Polizei nimmt 42-Jährigen in Gewahrsam

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagabend zum Europaplatz gerufen. Zeugen meldeten gegen 21.35 Uhr, dass ein Mann mit Steinen werfen würde. Vor Ort konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger aus Marl angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte er auch noch einen Stein im Pulli versteckt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zuvor Streit mit einem ebenfalls 42-jährigen Mann aus Dorsten gegeben haben. Dieser wurde leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden, die Scheibe eines "Aushangfahrplans" wurde zerstört. Der 42-Jährige aus Marl musste mit zur Wache, leistete allerdings Widerstand. Er versuchte mehrfach, die Polizeibeamten zu treten und zu beißen. Der 42-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

