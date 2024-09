POL-RE: Recklinghausen: Hund überfahren - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Frentroper Straße wurde ein 59-Jähriger aus Gladbeck am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Auto gegen 16:00 Uhr in Richtung Dorstener Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug ...

mehr