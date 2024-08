POL-OL: Nach Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge - Größenbestimmung des Täters durch Spezialisten des LKA

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt ein, die Polizei sucht Zeugen. Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Stau beschäftigt derzeit die Ermittler. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen bisher unbekannte Täter in der letzten Nacht - zwischen 3:30 bis 4:30 Uhr - über ein Treppenhaus in die Gaststätte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus den Büroräumen entwendeten die Täter ...

