POL-OL: Einbruch in Gaststätte

Oldenburg (ots)

In der letzten Nacht brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt ein, die Polizei sucht Zeugen.

Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Stau beschäftigt derzeit die Ermittler. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen bisher unbekannte Täter in der letzten Nacht - zwischen 3:30 bis 4:30 Uhr - über ein Treppenhaus in die Gaststätte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Aus den Büroräumen entwendeten die Täter zwei kleinere Tresore, die mit einer dreistelligen Summe an Bargeld gefüllt waren. Zudem stahlen die Unbekannten den Fahrzeugschlüssel eines weißen Ford Transit und entkamen anschließend mit diesem Fahrzeug unerkannt.

Die Polizei hat vor Ort umfangreich Spuren gesichert und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (951162)

