POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A 29 ++ Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt ++

++ Am 30.07.2024 gegen 19.24 Uhr ereignete sich auf der A 29 in Richtung Osnabrück kurz hinter der Anschlussstelle Hahn-Lehmden ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein VW Golf aus Hamburg setzte zum Überholen an und wechselte nach links vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen. Der 81-jährige Fahrer übersah den dort mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Mercedes CLA eines 21-Jährigen aus Wittmund. Der Wittmunder konnte eine Kollision mit dem VW Golf nicht mehr vermeiden.

Der VW Golf prallte zunächst an die Außen- und schließlich an die Mittelschutzplanke. Nach einem Überschlag lag er anschließend mit der rechten Fahrzeugseite auf dem Überholfahrstreifen. Der Mercedes kam nach dem Unfall auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen, so dass beide Fahrstreifen durch den Unfall blockiert waren. Der 81-Jährige und seine 76-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt und nach Versorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der 21-jährige Wittmunder sowie seine beiden 48-jährigen Mitfahrer wurden nicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Sicherung der Unfallstelle und für die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A 29 ab der Anschlussstelle Hahn-Lehmden von ca. 19.30 Uhr bis 22.27 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. (949236) ++

