POL-OL: Diebstahl eines hochwertigen Stromaggregates

Oldenburg (ots) - Bei einem Einbruch in der vergangenen Nacht wurden bisher unbekannte Täter gestört und konnten flüchten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Am frühen Morgen, gegen 1:45 Uhr, wurden Beamte zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in den Kornblumenweg gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten über eine Leiter versucht, in das Haus einzusteigen. Hierbei dürften die Täter ...

