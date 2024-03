Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Untersuchungshaft für 21-Jährigen - Mehrere Taten nachgewiesen

Warendorf (ots)

Für einen 21-jährigen Mann hat der Donnerstag (29.02.2024) mit dem Ergebnis "Untersuchungshaft" geendet.

Polizeiliche Ermittlungen haben dazu geführt, dass der Einbruch in das Clubheim des Flugplatzes Berdel in Telgte am Montag (26.02.2024) und der Diebstahl aus einem Wohnmobil in Telgte (Montag, 15.01.2024) aufgeklärt werden konnten.

Polizisten sicherten in den vergangenen Wochen an verschiedenen Tatorten Spuren, werteten diese aus und konnten einen 21-jährigen Mann ohne Wohnsitz als Tatverdächtigen ermitteln und ihn vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen auch zu weitern Taten dauern an.

Eine Richterin am Amtsgericht Warendorf hat am Donnerstagmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Der Diebstahl aus dem Wohnmobil und der Einbruch in das Clubheim des Flugplatzes konnten ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell