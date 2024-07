Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bilanz der Bundespolizei in Bayern zu den Binnengrenzkontrollen während der Fußball-EM

München (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat hat die Bundespolizei vom 7. Juni bis zum 19. Juli 2024 aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft Grenzkontrollen an allen land-, luft-, und seeseitigen Schengen-Binnengrenzen durchgeführt. In diesem 43-tägigen Einsatz hat die Bundespolizei in Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Grenzpolizei 510.670 Personen aus Anlass des Grenzübertritts kontrolliert - mit folgenden Kernergebnissen: - 2.158 festgestellte unerlaubte Einreisen, - 1.085 Zurückweisungen an der Grenze, - 390 vollstreckte Haftbefehle an den Grenzen, - 38 Einreiseverweigerungen von Fußball-Hooligans, - 144 vorläufig festgenommene Schleuser.

