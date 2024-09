Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann belästigt Mutter mit Kind

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Sonntagvormittag eine 32-Jährige mit ihrem Kind belästigt hat. Die 32-Jährige war mit ihrer Tochter gegen 11.20 Uhr an der Haltestelle "Franz-Bracht-Straße" aus einem Bus ausgestiegen. Genau wie der spätere Tatverdächtige. Auf dem Weg Richtung Beisinger Weg lief der Mann zunächst vor ihnen her, ging dann aber in eine Abzweigung. Als die 32-Jährige mit ihrem Kind vorbeiging, befriedigte sich der Mann offenbar selbst - bei heruntergelassener Hose. Die Frau verständigte die Polizei. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dünne Statur, weiße Haare, starke Geheimratsecken. Der Mann wirkte außerdem alkoholisiert. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei nicht mehr gefunden werden. Deshalb werden unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen gesucht, die Angaben machen können.

