Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos beschädigt

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2:30 Uhr kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Autos in einem Wohngebiet. Die Täter beschädigten die Außenspiegel mehrerer Autos in den Straßen Grabenweg, Lagerstraße, Siedlungsstraße und Steiler Weg. Der Polizei liegen aktuell sechs Anzeigen in dieser Sache vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

