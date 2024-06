Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 17.06.2024, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Morgenstunden Geschwindigkeitskontrollen in der Siegener Straße in Altenkirchen durch. Hierbei konnten insgesamt 10 Fahrzeugführer festgestellt werden, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatten. Es wurden entsprechende Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

