Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

57539 Roth (ots)

Am Montag, dem 17.06.2024, gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der B 62 in der Gemarkung Roth-Öttershagen ein Verkehrsunfall, an welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 38 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Daimler-Benz die B 62 aus Fahrtrichtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Wissen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin des Daimler-Benz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem, im Gegenverkehr fahrenden VW-Transporter. Das Fahrzeug der 38-jährigen Fahrerin prallte von dem Transporter ab, rutschte gegen eine Schutzplanke, schleuderte zurück und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 78 Jahre alten Pkw-Fahrerin. Ein, hinter der 78-jährigen Pkw-Fahrerin fahrende 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi konnte noch rechtzeitig abbremsen und einen Zusammenstoß verhindern, erlitt aber aufgrund des Geschehens einen Schock und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die 78 Jahre alte Unfallbeteiligte wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell