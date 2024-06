Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Falsches Polizeifahrzeug

Bruchhausen (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Kasbach-Ohlenberg die L 252 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Bruchhausen. Nachdem er ein vor ihm langsam fahrenden Pkw ordnungsgemäß überholt hatte, konnte der Fahrer erkennen, dass der Fahrer des überholten Pkw ein Blaulicht auf das Fahrzeugdach klemmte und ein Martinshorn einschaltete. Der Pkw schloss auf das Fahrzeug des jungen Fahrers auf und dieser hielt dann an. Der Pkw hielt dann neben dem vorausfahrenden Pkw an und der Fahrer fragte den 18-jährigen, ob er Lust auf eine Polizeikontrolle habe oder ob er anständig weiter fahren wolle. Daraufhin verließ der Pkw die Örtlichkeit. Die Linzer Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Nötigung und entsprechenden Ordnungswidirigkeiten aufgenommen.

