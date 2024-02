Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Neuenrade (ots)

Vermutlich gegen 02:30 Uhr brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße Bonermühle ein. Dabei lösten sie offenbar einen Alarm aus und flüchteten anschließend ohne Beute. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden beten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell