Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stationäre Kontrollstellen in Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 17.06.2024 wurden in der Zeit von 10 Uhr bis 17:30 Uhr stationäre Kontrollen durch die Polizei Neuwied durchgeführt. Ein Fahrer wurde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt, in einem Fall war ein Kind nicht angegurtet und in einem weiteren Fall erlosch die Betriebserlaubnis eines PKW, da dieser eine Kühlerfigur montiert hatte, die nicht eingetragen war. Da diese umgehend durch den Fahrer entfernt wurde, wurde auf die Sicherstellung des PKW verzichtet.

