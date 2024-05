POL-PPRP: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabendabend (13.05.2024), gegen 18:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Heinigstraße mit der Kaiser-Wilhelm-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei 50- und 58-jährigen Autofahrern. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum ...

