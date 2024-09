Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter auf das Gelände des Umspannwerks an der Europastraße eingebrochen. Sie zerstörten zunächst eine Scheibe und gelangten so in eine Lagerhalle. Dabei (gegen 23.30 Uhr) lösten die Täter allerdings auch einen Alarm aus, woraufhin sie flüchteten. Ihr geplantes Diebesgut ließen sie zurück.

Am Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Grundschule an der Bottroper Straße gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich - vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag - über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Aus der Aula wurden elektronische Geräte gestohlen, darunter ein Laptop, ein Mischpult und ein Beamer. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter durch den Haupteingang.

Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die im Bereich Europastraße oder Bottroper Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

