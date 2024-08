Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Maintal (ots)

(lei) Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Hintertor" (50er-Hausnummern) am 2. Januar 2024 (wir berichteten am Folgetag - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5684433 ) suchen die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach einem der beiden noch unbekannten Täter.

Die beiden etwa 1,85 Meter großen Personen hatten gegen 19.40 Uhr versucht, ein Fenster, sowie eine Kellertür des Hauses aufzuhebeln, als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden und das ertappte Duo die Flucht ergriff. Die Zeugen geben an, dass die Männer eine schlanke Statur hatten und dunkel gekleidet waren. Von einem der Täter liegt mittlerweile ein Phantombild vor, mit deren Hilfe sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung versprechen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen daher:

- Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? - Wer hat diese auf der Flucht beobachtet? - Wo ist die Personen vielleicht noch aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach 26.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

