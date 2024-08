POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbrüchen: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei veröffentlichen Bilder

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbruch in Wohnhaus - Rodgau, Weiskirchen Am Sonntagmorgen, um 01.19 Uhr, stiegen zwei junge Männer in ein Wohnhaus in der Waldstraße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Als der 37-jährige Bewohner wach wurde, ergriffen beide die Flucht. ...

mehr