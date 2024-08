Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hanauer Polizei sorgt gemeinsam mit der Stadt für mehr Sicherheit

Hanau (ots)

(cb) Zur Steigerung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls in Innenstädten hat das hessische Innenministerium im Frühjahr die "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" ins Leben gerufen. Durch das Programm soll die Sicherheit in den Innenstädten durch konkrete polizeiliche Maßnahmen gesteigert und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger erhöht werden.

In diesem Rahmen führten Polizei, Stadtpolizei und Ordnungsamt der Stadt Hanau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.08.-21.08.2024) im innerstädtischen Bereich der Brüder-Grimm-Stadt gemeinsam Kontrollen durch. Die Ordnungshüter erhielten hierbei Unterstützung durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz (HPE). In den frühen Abendstunden führten die eingesetzten Kräfte Schwerpunktkontrollen sowie Personenkontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt durch. Im weiteren Verlauf des Abends überprüften die Ordnungshüter die Einhaltung der Gewerbeordnung in mehreren Gaststätten sowie Verkaufsräumen. In der Gesamtbilanz kontrollierten die hessische Polizei, die Stadtpolizei und das Ordnungsamt insgesamt 61 Personen und 6 verschiedene Gewerbeobjekte, wie u.a. Cafés, Internetcafés, und Trinkhallen. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Verstöße gegen die Gewerbeverordnung, das Steuergesetz sowie das Verpackungsgesetz fest und ahndeten diese. Des Weiteren wurde ein Spielautomat sichergestellt. Eine der angetroffenen und kontrollierten Personen musste aufgrund eines gegen sie bestehenden Untersuchungshaftbefehls die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, um am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt zu werden.

Innenminister Roman Poseck sagte: "Ich bin der Stadt Hanau dankbar, dass Sie die Innenstadtoffensive so aktiv unterstützt. Die gemeinsame Kontrolle von Polizei, Stadtpolizei und dem Ordnungsamt der Stadt Hanau steht vorbildlich dafür, wie Land und Kommune Hand in Hand zusammenarbeiten können, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Innenstädten zu erhöhen. Für ihren Beitrag zur Sicherheit in Hanaus Innenstadt danke ich allen an der Kontrolle beteiligten Polizistinnen und Polizisten sowie Kräften von Stadtpolizei und Ordnungsamt herzlich."

"Das gemeinsame Wirken der Landespolizei und unseres Ordnungsamts inklusive der Stadtpolizei bringt für die Bürgerinnen und Bürger an vielen Stellen positive Effekte. Seit mehr als 25 Jahren haben sich z.B. die gemeinsamen Streifen, das sogenannte 'Hanauer Modell', bewährt. Es bleibt eine wichtige Aufgabe, die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt unter Einhaltung der Grundwerte unseres freien und liberalen Rechtsstaats auf höchstem Niveau zu halten. Solche Kontrollen helfen dabei", sagen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Stadträtin und Ordnungsdezernentin Isabelle Hemsley.

Erster Polizeihauptkommissar Wilhelm Schmits, Dienststellenleiter der Polizeistation Hanau I, zieht am Ende ein positives Fazit und lobte: "Die enge Zusammenarbeit zwischen der Landespolizei und der Stadt Hanau funktioniert seit Jahren einwandfrei. Sie stellt einen wichtigen Indikator für die Sicherheit in Hanau dar!"

Offenbach, 26.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

