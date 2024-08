Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 25.08.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Wohnhaus - Rodgau, Weiskirchen

Am Sonntagmorgen, um 01.19 Uhr, stiegen zwei junge Männer in ein Wohnhaus in der Waldstraße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Als der 37-jährige Bewohner wach wurde, ergriffen beide die Flucht.

Die Einbrecher werden als 15 bis 25 Jahre alt beschrieben, wobei einer einen hellen, der andere einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben soll. Die Person mit dem hellen Oberteil trug zudem noch eine helle Hose.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Taxi aufgebrochen - Hanau

Am Samstagabend, zwischen 22.30 Uhr und 23.40 Uhr, wurde in der Straße Am Amphitheater (Kesselstadt) bei einem dort abgestellten Taxi die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Tasche mit Bargeld entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 25.08.2025, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

