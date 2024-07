Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Anhängers

Lippetal (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, gegen 20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Lippstädter Straße gerufen. Auf einem dort ansässigen landwirtschaftlichen Betrieb war aus noch ungeklärter Ursache ein Anhänger in Brand geraten. Mitarbeiter konnten den brennenden Anhänger noch mit einem Trecker aus der Halle ziehen, wo er dann von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurde. An der Halle entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat aktuell die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell