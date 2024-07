POL-SO: Lkw touchiert Fußgänger - Zeugen gesucht

Ense (ots) - In der Zeit zwischen dem 17. Juli, 22 Uhr und dem 23. Juli, 13 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Schützenstraße ein. Die Diebe schlugen zunächst die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen, entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu ...

