Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt/ Fahrer flüchtet

Geilenkirchen-Würm (ots)

Ein 16-jähriger Geilenkirchener fuhr am 19. Mai (Sonntag), gegen 18.10 Uhr, auf der Klosterstraße aus Würm kommend in Richtung Honsdorf. Ein in gleicher Richtung hinter ihm fahrender Pkw Fahrer beabsichtigte ihn zu überholen. Dabei fuhr das Fahrzeug so nah an dem Jugendlichen vorbei, dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte er gegen einen Leitpfosten und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Audi. Durch den Unfall verletzte sich der 16-Jährige leicht. Die Ermittlungen zum Fahrer des dunklen Pkw Audi wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

