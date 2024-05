Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl

Selfkant-Tüddern (ots)

Am 14. Mai (Dienstag) wurde eine Frau in der Straße In der Fummer Opfer eines Handtaschendiebstahls. Die 74-Jährige hatte zuvor im Lidl ihre Einkäufe erledigt und war gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz mit einer Einkaufstasche auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug. Hierbei trug sie ihre Handtasche über die rechte Schulter. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich der Frau, zog ihr die Handtasche von der Schulter und lief in unbekannte Richtung davon. Er war etwa 20 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer blauen Jeanshose und einem bunten Hemd bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können und bittet diese, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell