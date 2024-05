Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 140/2024 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 20.05.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz - Einbrüche in Geschäftsräume

Im Zeitraum zwischen Samstag (18.05.2024), 16:30 Uhr und Sonntag (19.05.2024), 14:30 Uhr, kam es am Karolingerring in Erkelenz zu drei Einbrüchen in Geschäftsräume. Die unbekannten Täter gelangten in einen Friseursalon sowie ein Lebensmittelgeschäft. Es wurde u.a. Bargeld entwendet. Im selben Zeitraum versuchten Unbekannte, in einen Kiosk einzudringen. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.

Heinsberg - Einbruch in eine Werkstatt

In der Nacht von Sonntag, 19.05.2024, auf Montag, 20.05.2024, brachen unbekannte Täter in der Kampstraße in eine Werkstatt ein. Aus dieser wurde ein Akku sowie ein Steuergerät eines E-Bikes entwendet.

Geilenkirchen - Einbruch in eine Schule

Sonntagnacht, gegen 03:35 Uhr, brachen Täter in eine Schule an der Pestalozzistraße in Geilenkirchen-Bauchem ein. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht und durch die Täter beschädigt. Es konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

