POL-HS: Polizeibericht Nr. 139 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 19.05.2024

Selfkant-Tüddern (ots) - Am 14. Mai (Dienstag) wurde eine Frau in der Straße In der Fummer Opfer eines Handtaschendiebstahls. Die 74-Jährige hatte zuvor im Lidl ihre Einkäufe erledigt und war gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz mit einer Einkaufstasche auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug. Hierbei trug sie ihre Handtasche über die rechte Schulter. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich der Frau, zog ihr die Handtasche von ...

