Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geparkter Sharan beschädigt: Zeugen gesucht; Baustellendiebe unterwegs; Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geparkter Sharan beschädigt: Zeugen gesucht - Bruchköbel/Roßdorf (cb)

Die Polizei in Hanau sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Kilianstädter Straße ereignet hat. Der Fahrzeughalter parkte seinen grauen VW am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, am Fahrbahnrand und musste am darauffolgenden Morgen, gegen 9 Uhr, Beschädigungen am vorderen Stoßfänger auf der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von ungefähr 3.500 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 061819010-0 bei den Ermittlern in Hanau.

2. Baustellendiebe unterwegs - Bundesautobahn 66/ Gelnhausen (cb)

Dreiste Baustellendiebe waren zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6.50 Uhr, auf der Baustelle der Bundesautobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Gelnhausen West zu Gange. Die Unbekannten brachen gewaltsam einen Baustellencontainer auf und klauten verschiedene Werkzeuge, bevor sie in flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamten des Fachkommissariats unter der Telefonnummer 06181-100-123 zu wenden.

3. Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Freigericht (jm)

Einbrecher versuchten am späten Donnerstagabend in eine Arztpraxis in der Karlstraße einzusteigen. Gegen 23.40 Uhr machten sich die Unbekannten an einem Fenster sowie an einer Tür zu schaffen, gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Möglicherweise wurden die Täter auch von einem Zeugen gestört, der Geräusche wahrnahm und umgehend die Polizei informierte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 23.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell