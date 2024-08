Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte bei Unfall: Zeugen gesucht; Diebe waren in der Amselstraße zugange; Trickbetrüger ergaunern Goldmünzen und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Drei Verletzte bei Unfall: Zeugen gesucht - Hanau

(lei) Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag (20. August 2024) ereignete, sucht die Polizei in Hanau nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich in der Neuwirtshäuser Straße zugetragen hat. Den bisherigen Erkenntnissen der Beamten zufolge wollte ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14.20 Uhr von der Neuwirtshäuser Straße nach links in die Vosswaldestraße abbiegen. Im Zuge des Abbiegevorgangs kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel, der von einem 71-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer und auch die 68 Jahre alte Beifahrerin in dem Opel verletzt, weswegen alle drei in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. An der E-Klasse und dem Meriva entstand Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch weitgehend unklar. Die Beamten gehen jedoch ersten Hinweisen auf eine mögliche medizinische Ursache bei dem 73-Jährigen während der Fahrt nach. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Großauheim in Verbindung zu setzen (Telefon: 06181 9597-0).

2. 25.000 Euro Schaden bei Schwelbrand: Bewohnerin leicht verletzt - Hanau

(lei) Eine 45 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag bei einem Brand in einer Wohnung in der Obergasse leicht verletzt worden. Die Frau hatte gegen 14.45 Uhr das Feuer selbst bemerkt, die Rettungskräfte alarmiert und zunächst noch eigene Löschversuche unternommen. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen in der Dachgeschosswohnung dann rasch löschen und damit offenbar Schlimmeres verhindern. Die 45-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Das Mehrfamilienhaus wurde nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr für alle Bewohner, die das Gebäude zwischenzeitlich verlassen mussten, wieder freigegeben. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 25.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnisse zufolge könnte ein technischer Defekt eines im Ladevorgang befindlichen Akkus brandursächlich gewesen sein.

3. Diebe waren in der Amselstraße zugange - Hanau

(lei) Unbekannte waren offenbar in der Nacht zu Montag auf Beutezug in der Amselstraße. In der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8 Uhr, drangen Diebe laut Polizeibericht in eine Garage eines Einfamilienhauses mit 20er-Hausnummer ein, indem sie die Außentür gewaltsam aufbrachen und anschließend mehrere Paar Sportschuhe sowie diverse Flaschen Wein und die Golftasche im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro entwendeten. Auch die Garage eines Hauses in den 10er-Hausnummern stand offenbar im Visier der Kriminellen. Mindestens ein maskierter Täter hebelte hier ebenfalls die Tür auf. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Kurz vor halb fünf in der Früh wurden die Ordnungshüter zudem über zwei Personen informiert, die sich an der Hausnummer 20 unbefugt auf dem dortigen Grundstück aufhalten würden. Das Duo, beide etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover, flüchtete anschließend in Richtung Wald, nachdem ein Bewegungsmelder anging. Zuvor hatten sie den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zufolge versucht, eine Tür zu öffnen. Ob es sich in allen drei Fällen um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beider Polizeistation Hanau I zu melden.

4. Wer dotzte den Ford an und flüchtete? - Hanau/Mittelbuchen

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag, zwischen 3.45 und 4 Uhr, in der Alten Rathausstraße (10er Hausnummern) ereignete, machen können. Ein schwarzer Kleinwagen, vermutlich ein VW Polo, touchierte beim Ausparken den am Fahrbahnrand abgestellten Ford und beschädigte bei diesem die Fahrzeugfront. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ungefähr 700 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Hanau I nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

5. Kollision mit Auto: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Großkrotzenburg

(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend ins Krankenhaus gekommen, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Der Mann aus Karlstein am Main war kurz nach 22 Uhr mit seiner Suzuki auf der Lindenstraße in Richtung Goethestraße unterwegs, als ihm - so die bisherigen Erkenntnisse - ein 21-jähriger Opel-fahrer, der aus dem Waitzweg auf die Lindenstraße einbiegen wollte, offenbar die Vorfahrt nahm und beide Fahrzeuge zusammenstießen. Während der Biker zu Boden stürzte, blieb der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an beiden Fahrzeugen ist, steht noch nicht fest. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Großauheim in Verbindung zu setzen (Telefon: 06181 9597-0).

6. Trickbetrüger ergaunern Goldmünzen: Zeugen bitte melden! - Bruchköbel und Oberissigheim

(jm) Schockanruf: Dreiste Betrüger haben am Freitag Goldmünzen von einem Rentner aus Bruchköbel erbeutet. Die Gauner nahmen telefonisch Kontakt zu dem Senior auf und logen ihm vor, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit der Sohn nicht in eine Justizvollzugsanstalt kommt, müsse eine hohe Kaution bezahlt werden. Die Täter brachten schließlich den Bruchköbeler dazu, einem vermeintlichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft die Tüte im Bereich Eifelstraße zu übergeben. Der Abholer war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug ein blaues Basecap, eine blaue Jeanshose sowie eine blaue Jeansjacke. Zu einem weiteren Anruf kam es bereits am Mittwochabend im Ortsteil Oberissigheim. Hier tischten die Betrüger dem Angerufenen eine annähernd gleiche Lügengeschichte auf, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und forderten ihn zur Zahlung einer unverschämt hohen Summe auf. Der Rentner durchschaute jedoch die Masche und beendete das Gespräch. Ob es einen möglichen Tatzusammenhang gibt, prüft nun die Kriminalpolizei und bittet Anwohner oder Passanten der Eifelstraße, die zwischen 10.45 und 14.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei erneut die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. - Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. - Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Legen Sie einfach auf! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. - Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. - Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der örtlich zuständigen verhaltensorientierten und sicherungstechnischen Prävention. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.

7. Parkplatzrempler: Skoda beschädigt - Steinau an der Straße (cb) Einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, als dieser am Freitag auf dem großen Parkplatz Thalhof in Steinau einen Skoda beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer parkte den grauen Octavia gegen 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Parkplatz bereits überfüllt, sodass er sein Fahrzeug in zweiter Parkreihe abstellte. Als er gegen 18.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, wies dieser Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie den Nebenscheinwerfern auf. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich vom Unfallort. Die Polizei in Schlüchtern ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 06661 9610-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach 26.08.2024

