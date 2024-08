POL-OF: BMW ausgebrannt und weitere Fahrzeuge mit Benzin übergosssen; Vorsicht: Trickdiebinnen wegen "Überprüfung des Telefonanschlusses" unterwegs; Mann soll auf Plastikflaschen geschossen haben und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Verdacht der Brandstiftung: BMW ausgebrannt und weitere Fahrzeuge mit Benzin übergossen - Offenbach

(lei) Nach einem Fahrzeugbrand in der Eberhard-von-Rochow-Straße am späten Sonntagabend hat das Fachkommissariat 11 der Offenbacher Kripo nun Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Gegen 22.25 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei die Meldung, dass ein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 43 in lichterloh brennen würde. Das Fahrzeug, ein geparkter 3er BMW, brannte letztlich vollständig aus (Schaden etwa 15.000 Euro). Auch ein davorstehender VW Golf wurde durch die Hitzeentwicklung leicht am Heck beschädigt. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass vier weitere Autos mit Benzin übergossen wurden, ohne dass diese jedoch Feuer fingen. Die Beamten fanden zudem mehrere zurückgelassene Benzinkanister vor, die sichergestellt wurden. Die Hintergründe der offensichtlich vorsätzlichen Tat sind noch weitgehend unklar. Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Siebenjährige Fußgängerin bei Unfallflucht verletzt - Offenbach

(jm) Nachdem eine siebenjährige Fußgängerin am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Senefelderstraße/Friedrichsring/Starkenburgring leichte Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nach der beteiligten Unfallverursacherin. Gegen 9 Uhr war eine Frau mit dunkelblonden schulterlangen Haaren mit einem bislang unbekannten Gefährt auf dem Friedrichsring unterwegs und bog bei Grün nach rechts in die Senefelderstraße ein. Hierbei übersah sie offenbar die Siebenjährige, die ebenfalls bei grünzeigender Lichtzeichenanlage den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Starkenburgring überquerte und touchierte sie an der Hand. Das Gefährt, bei dem es sich um einen roten dreirädrigen Kabinenroller gehandelt haben soll, fuhr jedoch weiter. Nach dem Unfall kümmerte sich eine Frau um das weinende Mädchen. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

3. Polizeieinsatz im Müllerweg: Mehrere Vorwürfe gegen 44-Jährigen - Mühlheim am Main

(lei) Ein 44 Jahre alter Mann muss sich seit Sonntag wegen mehrerer Straftaten verantworten, die ihm nach einem Vorfall im Müllerweg zur Last gelegt werden. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen ihn war die Mitteilung um14.40 Uhr gegenüber der Polizei, dass der Mann einen Gegenstand vom Balkon aus in Richtung anderer Personen geworfen haben und diese auch beschimpft haben soll. Der eintreffenden Streife wurde vor Ort berichtet, dass sich der 44-Jährige zunächst offenbar über die Parksituation eines Autos echauffierte und daraufhin drei Personen, die in dem Moment vor dem Haus an dem Auto standen, rassistisch beleidigt haben soll. Als eine der Personen, ein 21-Jähriger, den Wagen wegfahren wollte, soll er zudem den Hitlergruß gezeigt und eine Glasflasche in Richtung des 21-Jährigen geworfen haben, die kurz hinter dem Fahrzeug auf dem Boden zerbrach. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die Streife nahm den alkoholisierten 44-Jährigen (1,77 Promille laut Atemalkoholtest) kurz darauf an seiner Wohnungstür vorläufig fest und für eine Blutentnahme mit auf die Polizeistation, ehe er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen soll der 44-Jährige auch einen Polizeibeamten beleidigt haben. Er muss sich nun wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Beleidigung strafrechtlich verantworten. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Mühlheim am Main (06108 6000-0).

4. Vorsicht: Trickdiebinnen mit der Legende "Überprüfungen des Telefonanschlusses" unterwegs - Mühlheim am Main

(jm) Zwei 17 bis 18 Jahre alte Trickdiebinnen verschafften sich am Donnerstagabend Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Ulmenstraße. Die Frauen gaben gegenüber der Bewohnerin an, dass sie als Mitarbeiter eines Telefonanbieters die Anschlüsse überprüfen müssten. Während die beiden Täterinnen die Rentnerin in ein Gespräch verwickelten und dabei geschickt ablenkten, stahlen sie Schmuck aus dem Schlafzimmer. Die Diebinnen verließen anschließend das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte die Seniorin den fehlenden Schmuck. Eine war etwa 1,55 Meter groß, korpulent und hatte schwarze wellige Haare. Die andere war größer und schlank. Sie hatte lange schwarze Haare. Das Duo war dunkel gekleidet und hatte jeweils ein Tablet dabei. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. - Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. - Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich unter der 110 bei der Polizei. - Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

5. Unbekannte klauen mehrere Autospiegel: Hinweise erbeten - Mühlheim am Main

(cb) Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntag, 1 Uhr, wurden bei mehreren Fahrzeugen im Stadtgebiet die Außenspiegel mitsamt des Gehäuses fachmännisch abgebaut und geklaut. Bei einer der Taten haben die unbekannten Täter die Spiegel eines Mercedes Benz, der in der Thomas-Mann-Straße (10er Hausnummern) parkte, abgeschraubt. In der Forsthausstraße, dort im Bereich der 20er Hausnummern, nahmen die Fahrzeugteilediebe ebenfalls von einem Mercedes Benz beide Außenspiegel mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Auch ein weißer Volvo XC60, der ebenfalls in der Forsthausstraße (50er Hausnummern) am Fahrbahnrand parkte, wurde durch die Täter um die Außenspiegel gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob es einen Tatzusammenhang gibt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

6. Mann soll auf Plastikflaschen geschossen haben - Langen

(jm) Am Samstagabend löste ein Mann, der augenscheinlich mit einem Gewehr auf einem Spielplatz in der Nordendstraße hantierte, einen Polizeieinsatz aus. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 19.35 Uhr den Vorfall beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Kurz darauf trafen die herbeigeeilten Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann mit einem Kind an, die von einem dortigen Spielplatz kamen. Zudem fanden die Beamten in einem Gebüsch eine Federdruckgewehr auf und stellten dieses sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann auf Plastikflaschen geschossen haben. Beschädigungen durch die Schießübungen wurden bislang nicht festgestellt. Auf den Mann kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

