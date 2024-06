Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sturz mit dem Skateboard

Ein 33 Jahre alter Skateboarder kam am Dienstagabend (25.06.2024, 19.48 Uhr) mit einer Sprunggelenksfraktur in ein Krankenhaus. Mit seinem Sportgerät befuhr er die K6 vom Parkplatz "Lolosruhe" bergabwärts in Richtung Hüttenbrunnen, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte und sich dabei verletzte.

