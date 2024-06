Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell unterwegs...

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Annweiler/Wellbachtal (ots)

...war am heutigen Tag ein 21-jähriger Motorradfahrer, der das Wellbachtal vom Johanniskreuz kommend in Richtung Annweiler befuhr. Er wollte vor der Arbeit nur "noch schnell eine Runde drehen". In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er erst 62 Meter später zum Liegen kam. Er wurde durch den Unfall verletzt, war aber ansprechbar und hatte Glück im Unglück. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 145EUR. Höhere Kosten dürften ihn erwarten, da aus seinem Motorrad auf dem Schottergelände Betriebsstoffe ausgelaufen sind und der Bereich entsprechend ausgekoffert werden muss. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell