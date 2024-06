Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Motorradfahrer bei Unfall im Horstring schwer verletzt

Landau (ots)

Gestern, am 25.06.2024, musste am späten Nachmittag nach einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad der Horstring in Landau/Pf. für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Der PKW und das Leichtkraftrad befuhren in dieser Reihenfolge den Horstring von der Horststraße kommend. Um ein Wendemanöver vollziehen zu können, fuhr die 51-jährige VW-Fahrerin zunächst an den Fahrbahnrand, um dann im großen Bogen nach links auf die Gegenspur zu gelangen. Auf den nachfolgenden Verkehr hatte sie in dem Moment keine Acht, sodass sie den 16-Jährigen auf seiner Kawasaki übersah und mit diesem kollidierte, als dieser zum Überholen ansetzte.

Der Motorradfahrer erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Kawasaki war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der VW wurde im Bereich der Fahrerseite erheblich demoliert, war aber noch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell