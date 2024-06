POL-GM: Versuchter Raub in Supermarkt

Radevormwald (ots) - Zwischen 17:30 Uhr 20:45 Uhr haben Kriminelle versucht, in eine Wohnung in der Karl-Goerdeler-Straße einzubrechen. Die Täter setzten ihr Hebelwerkzeug an der Wohnungstür an, welche jedoch standhielt. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

