Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert in Mauer gefahren

Gummersbach (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Dienstag (25. Juni) um kurz vor Mitternacht ein Auto, das auf der Brückenstraße in eine Mauer gefahren war. Nachdem der 35-Jährige in die Mauer gefahren war, setzte er zurück und fuhr weiter Richtung Innenstadt. Wenige Meter weiter stellte er sein Auto auf einer Parkfläche in der Brückenstraße ab, wobei er eine weitere Mauer touchierte. Als die Polizisten eintrafen, saß der 35-Jährige noch am Steuer. Er bleib unverletzt. Da sich bei dem 35-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell