Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Radevormwald (ots)

Am 25.06.2025 gegen 19:57 Uhr befuhren zwei 20-jährige Motorradfahrer aus Gevelsberg und Sprockhövel die Bundesstraße 483 aus Radevormwald in Richtung Schwelm. In Höhe der Ortslage Kronenberg überholten sie einen in gleiche Richtung fahrenden PKW. Im Anschluss daran musste der vorausfahrende Sprockhöveler verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern. Dabei fuhr der ihm folgende Gevelsberger auf ihn auf, überschlägt sich und kommt mit seinem Motorrad in einem Feld zu liegen. Der vorausfahrende sprockhöveler Motorradfahrer kommt ebenfalls zu Fall. Der 20-jährige Gevelberger wird dabei so schwer verletzt, dass er nach Reanimation durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstirbt, während der 20-jährige Sprockhöveler verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt wird. Die oberbergische Polizei wurde bie der Unfallaufnahme von dem Verkehrsunfallteam der Polizei Wuppertal unterstützt. Neben mehreren Rettungswagen und einen Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße 483 für den Verkehr gesperrt.

