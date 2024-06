POL-GM: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Radevormwald (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (20./21. Juni) ist in der Blumenstraße ein abgestellter Range Rover beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete. Der Geschädigte hatte seinen Range Rover am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale abgestellt. In der Zeit bis 9.15 Uhr am Freitag streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Range Rover, verursachte Dellen, Kratzer ...

