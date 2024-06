POL-GM: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Lindlar (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus Engelskirchen ist am Samstagnachmittag (22. Juni) in Frielingsdorf mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Engelskirchener fuhr gegen 17:10 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße Kaiserau in Richtung Neuremscheid. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Dabei prallte er gegen mehrere Verkehrszeichen. An ...

