Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind angefahren und geflüchtet

Waldbröl (ots)

Ein 13-jähriger Junge ist am Samstag (22. Juni) in Waldbröl von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert worden. Der Junge verletzt sich dabei; der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Nach Angaben des 13-Jährigen war dieser mit seinem Mountainbike im Waldgebiet unterwegs gewesen. Als er gegen 18:35 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung der Straße "Auf der Kirchenhecke" fuhr, näherte sich ihm von hinten ein weißer Renault Clio mit Gummersbacher Kennzeichen. Der Renaultfahrer fuhr so dicht auf, dass er den Hinterreifen des Mountainbikes touchierte. Dadurch prallte der Junge mit dem Gesicht gegen den Lenker, wobei er sich an den Zähnen verletzte. Der Renaultfahrer fuhr anschließend weiter. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen weißen Renault Clio mit getönten Scheiben und Gummersbacher Kennzeichen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

