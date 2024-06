POL-GM: Jugendlicher Rollerfahrer musste zur Blutprobe

Nümbrecht (ots) - Auf der L339 zwischen Nümbrecht-Breunfeld und Gaderoth sind am Freitagmittag (21. Juni) drei Autos ineinander gekracht. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Wiehl war um 12 Uhr in ihrem Audi auf der L339 in Richtung Breunfeld unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Alfred-Nobel-Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Seat einer ...

