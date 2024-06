Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der L339

Nümbrecht (ots)

Auf der L339 zwischen Nümbrecht-Breunfeld und Gaderoth sind am Freitagmittag (21. Juni) drei Autos ineinander gekracht. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Wiehl war um 12 Uhr in ihrem Audi auf der L339 in Richtung Breunfeld unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Alfred-Nobel-Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Seat einer 32-Jährigen aus Nümbrecht, die auf der L339 in Richtung Gaderoth fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos gegen den Jeep einer 63-Jährigen, die verkehrsbedingt in der Alfred-Nobel-Straße wartete. Die 20-Jährige und die 32-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide kamen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen blieb die 63-Jährige unverletzt. Sowohl an dem Audi als auch am Seat entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die L339 war bis 13.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell