POL-GM: Jugendlicher greift Polizisten an

Waldbröl; Reichshof; Morsbach (ots) - Unbekannte sind gegen 1 Uhr nachts am Donnerstag (20. Juni) in eine Schule in der Zuccalmagliostraße in Waldbröl eingebrochen. Sie durchwühlten mehrere Schränke. In Reichshof-Eckenhagen sind Einbrecher zwischen 15 Uhr am Dienstag (18. Juni) und 7.15 Uhr am Mittwoch in eine Schule in der Blockhausstraße eingestiegen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem ...

