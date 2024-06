POL-GM: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Polizei des Oberbergischen Kreises: Polizei hebt Cannabis-Plantage aus

Wipperfürth (ots) - Auf dem Parkplatz "Ohler Wiesen" in der Wupperstraße ist am Dienstag (18. Juni) ein geparkter MG von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen MG gegen 18.26 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In der Zeit bis 19.45 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des Autos und verursache einen deutlichen Schaden. ...

