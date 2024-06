POL-GM: 91-Jähriger bei Unfall mit Krankenfahrstuhl schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Zwischen 22 Uhr am Montag (17. Juni) und 6.25 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Berufsschule in der Ernst-Zimmermann-Straße in Dieringhausen eingebrochen. Indem sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen machten, gelangten sie in das Gebäude. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und entkamen mit Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach ...

