Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Schulen und Kindergarten

Waldbröl; Reichshof; Morsbach (ots)

Unbekannte sind gegen 1 Uhr nachts am Donnerstag (20. Juni) in eine Schule in der Zuccalmagliostraße in Waldbröl eingebrochen. Sie durchwühlten mehrere Schränke.

In Reichshof-Eckenhagen sind Einbrecher zwischen 15 Uhr am Dienstag (18. Juni) und 7.15 Uhr am Mittwoch in eine Schule in der Blockhausstraße eingestiegen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, demolierten und öffneten dort mehrere Tresorschränke. Zudem entleerten sie im Flur einen Feuerlöscher.

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag (19./20. Juni) in einen Kindergarten Mozartstraße in Morsbach eingebrochen. In der Tatzeit von 16.15 Uhr bis 7 Uhr gelangten die Täter in das Büro der Kita und durchsuchten die Schränke.

Ob bei den Einbrüchen etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

