Polizei Bochum

POL-BO: Vorbeifahrender Radfahrer reißt Kind (10) Handy aus der Hand und flüchtet - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat einem zehnjährigen Jungen aus Bochum am Donnerstagmorgen, 20. Juni, im Vorbeifahren das Handy aus der Hand gerissen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 7 Uhr war der Zehnjährige zu Fuß auf dem Gehweg der Hattinger Straße in Bochum-Linden unterwegs und hielt sein Mobiltelefon in der Hand. In Höhe der Hausnummer 789 riss ihm ein vorbeifahrender Fahrradfahrer dieses aus der Hand und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte bislang lediglich als männlich beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell