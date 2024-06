POL-BO: Raub auf Schnellrestaurant in Bochum

Bochum (ots) - Am Donnerstagmorgen, 20. Juni, ist es in Bochum-Höntrop zu einem Alleinunfall gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 25-jährige Bochumerin gegen 10 Uhr mit ihrem Auto auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung "In der Mark". In Höhe der Kreuzung Gartenstraße/Höntroper Straße verlor ...

mehr