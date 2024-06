POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Autofahrerin (25) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke am Mittwochmorgen, 19. Juni, sucht die Polizei Zeugen. Die Täter waren nach aktuellem Stand zwischen 9.10 und 10.15 Uhr in eine Wohnung im Bereich "Am Hausacker" eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder ...

