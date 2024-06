Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Riemke: Zeugen gesucht

5 Tipps gegen Einbrecher

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke am Mittwochmorgen, 19. Juni, sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter waren nach aktuellem Stand zwischen 9.10 und 10.15 Uhr in eine Wohnung im Bereich "Am Hausacker" eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Die Polizei rät:

1. Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. 2. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. 3. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. 4. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. 5. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Kostenfreie Beratung gibt's beim Bochumer Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, 0234 909-4040 oder im Internet unter https://bochum.polizei.nrw/kriminalpraevention-20.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell