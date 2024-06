Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Alten Postweg ein. Über ein Fenster gelangten sie in das Gebäude. Hier hebelten die Einbrecher einen Tresor auf und nahmen Schlüssel und Bargeld mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Kindergarten auf der Oskarstraße eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein, stiegen ins Gebäude ein und durchsuchten alle Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter ein Radio aus der Küche.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde Am Förderturm in ein Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räume. Aus Büros wurden Tablet-PCs und Armbanduhren gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Datteln

Am Wochenende wurde in einen Kindergarten auf der Burgenlandstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Tür auf und durchsuchten dann die Räume. Anschließend flüchteten die Täter mit (etwas) Bargeld.

Dorsten

Unbekannte brachen am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus an der Bestener Straße ein. Zugang verschafften sie sich über die Terrassentür. Im Gebäude wurde offensichtlich alle Räume nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. 240614-1911-049412

Haltern am See

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in der Vorraum einer Turnhalle an der Philippistraße ein. Bislang ist unklar, wie die Täter in den Raum gelangten. Die Schrankfächer eines Vereins wurden aufgebrochen. Aus dem Vorraum nahmen die Einbrecher ein Fahrrad, Lebensmittel und ein Kochfeld mit. Ob die Täter noch weitere Beute machten, ist bislang unbekannt.

Marl

Mit zahlreichen Gartenmöbeln flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch an der Zechenstraße. In der Nacht zu Samstag öffneten sie den Zaun zum Warenlager einer Gewerbe-Immobilie mit Möbeln. Am Samstagmorgen stellte ein Mitarbeiter fest, dass die Gartenmöbel fehlten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

